Moggi sconfitto ancora in Tribunale: Pistocchi assolto con formula piena, ecco cosa aveva detto

Luciano Moggi perde ancora in tribunale. Stavolta, però, Calciopoli e la Juventus non c’entrano. L’ex dg bianconero è stato sconfitto da Maurizio Pistocchi, che Moggi aveva querelato per diffamazione.

Pistocchi è stato assolto oggi con formula piena dal tribunale di Monza, riporta “Malpensa 24”. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico, Valeria Tiengo. Il giudice ha ribaltato la richiesta di condanna formulata dalla Procura che aveva chiesto 700 euro di multa. La parte civile aveva chiesto il pagamento di 50.000 euro di danni morali e materiali. Ma il Giudice ha respinto in toto le richieste della Pubblica Accusa.

Che cosa aveva detto Pistocchi

Durante la trasmissione “A tutto campo” di Sportmediaset, Pistocchi aveva detto “oggi il calcio purtroppo è in mano a gente come Genny la Carogna, De Santis e Luciano Moggi che tanti danni ha fatto alla Juventus”. E in un’altra circostanza aveva parlato di Moggi come “radiato, condannato in tutti i processi, è strano che ancora lo ospitino. E’ come se Vallanzasca parlasse di giustizia”.

La richiesta della Procura

“Ritengo che nel caso di specie non si possa parlare di un semplice parallelismo, mettendo sullo stesso piano Moggi con questi personaggi. Vuol dire attribuirgli condotte penali ben più gravi rispetto a quelle contestate nei processi che lo hanno riguardato. Pistocchi poteva limitarsi a sostenere, secondo diritto di critica, che Moggi non avrebbe dovuto essere ospitato nelle trasmissioni televisive. Credo che le frasi di Pistocchi abbiano valenza diffamatoria. Non è stato un parallelismo ma un accostamento di Moggi a personaggi estremamente negativi. Frasi che superano il diritto di critica, un’associazione che è gravemente lesiva della reputazione della parte offesa”, ha detto il PM Kluzer Cristina.

La difesa

La difesa, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pino, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato:

“La parte civile ha fatto passare il messaggio che per Pistocchi le condotte di Moggi erano state paragonabili a quelle di Genny la Carogna, Desantis e Vallanzasca, ma il discorso che ha fatto Pistocchi è molto differente. Il diritto di critica, come ha scritto il giudice già in una sentenza del tribunale di Monza, non ha una valenza statica, ma è consentito avere più ampie maglie espressive, usare un linguaggio più aspro, tanto è più il rilievo pubblico di una vicenda.

Moggi è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi per associazione a delinquere in frode sportiva. Nel marzo del 2014, poco prima delle dichiarazioni contestate, la sentenza d’appello parla addirittura di un sistema Moggi. È vero che su tre episodi di frode sportiva la Corte riconosce l’estraneità, ma poi c’è anche la Giustizia Sportiva. Moggi è stato radiato. In forza della condotte antisportive di Moggi la Juventus è stata retrocessa in B con la revoca di due scudetti. Pistocchi parte da una considerazione che è totalmente veridica.

Pistocchi ha espresso un suo giudizio personale: abbiamo un soggetto che in ambito sportivo ha compiuto condotte antisportive e per Pistocchi il fatto che possa continuare a interferire parlandone in TV non è accettabile. Per Pistocchi c’è una antinomia. Per lui visto ciò che è successo non può esserci più contatto tra Moggi e il calcio. Visto il male fatto al mondo del calcio. Le sue sono similitudini, figure retoriche accentuate.

Lui non fa un uguale tra Moggi e Vallanzasca. Lui usa un “come se”. Evidenzia un antinomia. Un artificio retorico, anche abbastanza blando, neppure molto mordace. Non c’è nulla di illecito, lo dice la giurisprudenza, lo scrive una sentenza del 2019 che riferisce che è consentita persino la provocazione. La critica deve urtare e scuotere. Che nella frase di Pistocchi emerga che il significato fosse che Moggi avesse avuto le stesse condotte di Vallanzasca, Genny la Carogna, De Santis, mi pare totalmente illogico.

Il focus è sul mondo del calcio che dovrebbe essere pulito. L’unico comun denominatore tra i tre personaggi e Moggi è il calcio. Indica solo i soggetti che a vario titolo hanno fatto del male al calcio: ognuno a modo proprio, ma non sono state fatte delle attribuzioni. Le affermazioni di Pistocchi rientrano nel diritto di critica, neppure tanto mordace”.

La sentenza potrebbe essere impugnata dalla Procura. Ma intanto il giudice in primo grado ha accolto la tesi difensiva.

(Fonte: Malpensa24)