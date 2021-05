Lady Zanetti commenta Juve-Inter con la più celebre delle strofe: “Io non rubo…”

Non è mai stata una partita come le altre: anche ieri Juventus-Inter è stata una partita nervosa, che ha lasciato strascichi di polemiche per la direzione arbitrale. Perfettamente in linea con la storia di questo match...

Redazione1908

Juventus-Inter ha dimostrato anche ieri di non essere una partita come le altre. Anche a scudetto già conquistato gli antichi dissapori emergono puntuali. La direzione arbitrale ha scatenato numerose polemiche. Soprattutto per quanto concerne l'ultimo rigore concesso da Calvarese per un episodio che ha visto coinvolti Perisic e Cuadrado.

Tutto in una strofa

Anche Paula Zanetti, moglie del vice presidente Javier Zanetti, ha voluto esprimersi sulla partita persa ieri dai nerazzurri a Torino. Per fotografare il match lady Zanetti ha scelto l'immagine del contatto tra Cuadrado e Perisic accompagnandolo con una strofa decisamente significativa. La strofa che meglio esprime il sentimento di rivalità con i bianconeri: "Io non rubo il campionato ed in serie B non son mai stato".