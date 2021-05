Juventus-Inter, il commento social di Perisic: l’hashtag e la foto accendono i tifosi

Ivan Perisic, su Instagram, ha mostrato come non gli sia andata giù la sconfitta contro la Juventus e il modo in cui è arrivata

Matteo Pifferi

Nonostante lo Scudetto già vinto, c'è molta amarezza in casa Inter per come sia maturata la sconfitta contro la Juventus. A pesare è senza dubbio il rigore concesso da Calvarese per un (presunto) fallo di Ivan Perisic su Cuadrado sul 2-2 a pochi minuti dalla fine, con lo stesso colombiano che ha segnato il 3-2 definitivo.

Perisic, su Instagram, ha pubblicato un messaggio emblematico: "Sempre forza Inter", con un hashtag che non lascia spazio a dubbi. "Contro Tutto e Tutti". Un messaggio che ha subito fatto incetta di like (anche di Keita Balde), corredato poi da una foto, su Instagram Stories, di giocatori nerazzurri attorno a Calvarese. Il croato, però, ha preferito limitare i commenti, non rendendoli dunque visibili.