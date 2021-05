Moviola Juve-Inter, CorSport: “Calvarese 4,5, VAR 6,5. Perisic ingenuo ma Cuadrado…”

La direzione di gara di Calvarese in Juventus-Inter ha fatto più che discutere tanto che anche il Corriere dello Sport affibbia un 4,5

La direzione di gara di Calvarese in Juventus-Inter ha fatto più che discutere tanto che anche il Corriere dello Sport affibbia un 4,5 emblematico: "Il modo peggiore per salutare un campionato portato avanti con il mestiere che non gli manca, con quella conferma «per limiti d’età» subordinata però al mantenimento di una delle prime 15 posizioni. Brutta partita per Gianpaolo Calvarese, inaspettato tonfo che però era nell’aria dello Stadium. Metterci un’eternità per ammonire Koulusevski al 12’ lascia brutte sensazioni. Arrivate fino alla fine della partita. Tre Ofr, un rigore che è difficile pure chiamarlo così ma sul quale il Var non aveva giurisdizione, una espulsione che grida vendetta", commenta il quotidiano.