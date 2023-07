Inter, il nuovo attaccante non sarà Morata: testa a testa Balogun-Beto. E occhio a…

In attesa di ufficializzare Sommer, per il quale c'è un'intesa di massima sia con il giocatore che con il Bayern Monaco, l'attenzione dell'Inter si sposta sull'attacco : Inzaghi attende ancora un rinforzo in quella zona del campo, e la dirigenza è pronta ad accontentarlo quanto prima. Il nome giusto, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarà quello di Alvaro Morata: "L'urgenza è il portiere e s'è capito. C'è una certa insofferenza intorno all'attesa per Sommer, ma anche la convinzione che l'affare non salterà e al rientro dal Giappone lo svizzero sarà con Inzaghi. Il focus, semmai, è stato sull'attacco".

"Perché è vero che l'Inter ha deciso di fare le cose con calma, ma ci sono anche da considerare le esigenze di Inzaghi. Non semplice trovare un punto di incontro tra le necessità tecniche e quelle societarie. Da quel che è emerso, però, non sarà Alvaro Morata a far felice l'allenatore, che pure lo aveva messo in cima alla lista del post Lukaku. Lo spagnolo non ha i parametri economici e di carta d'identità che funzionano per l'Inter. Peraltro, la società vorrebbe inserire in rosa un calciatore fortemente motivato a vestire il nerazzurro, in fondo come è stato per Frattesi e Thuram, cosa evidentemente che i dirigenti nerazzurri non hanno colto nell'approccio con l'attaccante dell'Atletico Madrid".