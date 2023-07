Inter, casting per l’attacco: da Morata a Balogun, da Beto a Taremi, i pro e i contro

Gli outsider

"Un altro centravanti che gravita attorno all'orbita nerazzurra è Beto, attaccante dell'Udinese che non scalda per niente i tifosi dell'Inter. Fisicità e progressione ricordano in qualche modo le caratteristiche del calciatore belga, ma sui social, nel leggerlo accostato all'Inter, c'è già qualche tifoso che lo ha ribattezzato come "la brutta copia di Lukaku". Una brutta copia che però costa caro, visto che l'Udinese non ascolta offerte inferiori ai 25 milioni di euro. [...] In scadenza al 2024, i portoghesi chiedono circa 20-25 milioni per Taremi. Più o meno quello che attualmente costerebbe Morata, ma con un ingaggio molto più abbordabile. Anche Taremi, come gli altri, può contare su più di qualche estimatore in viale della Liberazione, ma anche lui potrebbe aver bisogno di un iniziale periodo di adattamento alla Serie A, così come Balogun".