«Non ho resistito, sono sceso in strada. C'era davvero tantissima gente. Riesco ancora a stupirmi di come il calcio riesca a emozionare le persone».

«Dei tifosi. Il presidente accudisce il club, lo cura e lo restituisce. Nessuno dura per sempre. Puoi essere più o meno amato, ma sai che l'Inter non è tua».

«Ha qualità che sono solo sue. Ha pazienza, attenzione, intelligenza, la giusta pignoleria e la capacità di migliorarsi. L'ho apprezzato col tempo. In certi momenti, sbagliando, lo avrei esonerato. È una critica che faccio a me stesso, non a lui».

E dei calciatori?

«Tantissimi, di generazioni diverse. Non solo i miei, anche quelli di mio padre. L'ultimo che ho incontrato è stato Eto'o al ristorante. Affettuoso e simpatico. E Zanetti non perde un'occasione per una parola gentile, per un augurio sincero».