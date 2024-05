L'Inter ha capito qual è il reparto che richiede maggiori rinforzi dopo questa stagione: l'attacco. E l'arrivo di Taremi potrebbe non bastare per completare il reparto. Sanchez è in uscita e con una buona offerta potrebbe partire anche Arnautovic. Gudmundsson rimane il sogno, ma non è l'unico in corsa.

"Per l’attacco c’è anche un’altra pista da tenere in considerazione. Il nome è una vecchia conoscenza: Pinamonti. Non resterà al Sassuolo in Serie B, è chiaro. E per l’Inter avrebbe un valore aggiunto: cresciuto nel settore giovanile, per lui - a differenza di altri - non ci sarebbero problemi legati alla lista Uefa. È una strada viva, un’idea da verificare più avanti e legata anche alle condizioni dell’affare, che per i nerazzurri sarebbe percorribile solo in prestito", scrive La Gazzetta dello Sport.