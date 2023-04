Moratti: “Inter-Benfica va resa importante, in Serie A messi male. Al 70%…”

Massimo Moratti, a Piazza Affari, su Tmw Radio, ha parlato dell'Inter e del momento che la squadra sta vivendo in campionato e nelle Coppe. «Stiamo aspettando tutti la gara col Benfica - ha detto l'ex proprietario interista - è una gara che va resa importante perché in campionato siamo messi male. Se dopo tutte queste sconfitte avrei tenuto Inzaghi? No, non credo perché per carattere ho mandato via gli allenatori dopo 3-4 sconfitte. E probabilmente avrei fatto questo errore anche in questo caso».