Inter, con l’Udinese maglia limitata dedicata alla saga Transformers: eccola

Inter e Paramount+ presentano la maglia home in edizione limitata dedicata alla saga Transformers. Sarà indossata in Inter-Udinese

In occasione di Inter -Udinese la squadra di Simone Inzaghi si presenterà in una veste inedita: i giocatori nerazzurri scenderanno in campo con una maglia limited edition che celebra la saga Transformers .

La saga cinematografica, live action e serie animata che ha come protagonisti sia umani che Transformers e che trae origine dalla omonima linea di giocattoli Hasbro, sarà infatti prossimamente protagonista su Paramount+: dall’8 dicembre, oltre ai primi 6 capitoli – Transformers, Transformers - la vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers 4 - L'era dell'estinzione, Transformers - l'ultimo cavaliere, Bumblebee – e alla serie animata Transformers: Earthspark già presenti in piattaforma, gli abbonati a Paramount+ potranno accedere in esclusiva per 45 giorni all’ultimo capitolo, Transformers: il risveglio.