Conte, assist a Moses per tenersi l’Inter. Il tecnico non ha dubbi, ora dovrà rispondere sul campo

Tra i giocatori che, in caso di ripresa, dovranno meritarsi la riconferma nell’Inter nella prossima stagione c’è anche Victor Moses. L’esterno è arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, Conte sa quello che può dare alla squadra e spera di vedere uno sprint vincente da parte dell’esterno.

“L’esperienza a Londra di Conte è stata segnata da tanti momenti decisivi. Ma quello tattico, per molti, è stata proprio l’intuizione di trasformare Moses in esterno a tutta fascia, in modo da esaltare tutti i punti di forza del nigeriano: potenza fisica devastante e abilità nell’uno contro uno. Moses ha alzato il livello di gioco, imparando a garantire anche una buona fase difensiva: 40 presenze in una stagione non le aveva totalizzate neanche nell’anno della consacrazione col Wigan, di cui era la stella indiscussa. Conte è un tipo esigente ma che sa riconoscere chi dà l’anima per il lavoro e in Moses aveva visto l’allievo ideale per volontà e applicazione”, sottolinea Gazzetta.it.

“Mai avrebbe immaginato che la chiave di svolta sarebbe stata la capacità di coprire da solo una fascia intera, andando su e giù a cento all’ora per 90 minuti. Conte lo ha convinto a farlo, il resto è venuto naturale. Fosse per Conte, nessun dubbio sul futuro di Moses. E allora la missione sarà dimostrare di essere da Inter al club e conquistare con una volata il cuore dei tifosi. L’assist per Lukaku nel derby è stato un bel biglietto da visita, ora serve sorprendere con gli effetti speciali. Il gioco di Conte pretende “Qualità e furore” per volare: Victor sa bene come si fa”, spiega il portale del quotidiano sportivo.