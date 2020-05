Inter, Conte riassapora la regia a tre: Brozovic e Sensi più De Vrij. E per il futuro opzione a 4

ERIKSEN – “Fu l’ultima notte magica prima dell’infortunio contro la Juve, dove s’inceppò il meccanismo. Dalla Juve alla Juve, ultimo avversario prima dello stop forzato: Sensi ora può riprendersi il tempo perduto, ammesso che Eriksen non trovi un modo sorprendente per diventare la nuova guida nerazzurra. In fondo il danese è stato preso per questo: portare qualità ed esperienza internazionale, offrendo una soluzione in più al gioco offensivo nerazzurro. E chissà, magari in futuro anche una formula tutta fantasia, insieme a Sensi e dietro a una punta. Oggi però l’opzione “quattro registi” non sembra ancora percorribile”, chiude il portale del quotidiano.