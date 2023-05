Mourinho: “Via come all’Inter? Lì era tutto fatto col Real. Se avete domande così fatele a…”

"Finale meritata? Certo, un tragitto lungo, diverso dal nostro avversario che arriva dalla Champions League. Abbiamo fatto 14 partite per arrivare in finale. Vogliamo giocare questa finale, ce la meritiamo. Negli ultimi tre giorni abbiamo lavorato duramente per essere in condizione. Io dico che la storia non gioca, il mio collega avversario dice di sì invece, ho tanto rispetto per lui, l'opinione va rispettata. Per loro è quasi normale fare una finale di Europa League ormai, per noi è un evento straordinario".