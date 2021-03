Muriel, Inter si muove per evitare Kulusevski bis. “Perfetto con la LuLa”

L'attaccante dell'Atalanta è il grande obiettivo dell'Inter per la prossima stagione, si integrerebbe alla perfezione con Lukaku e Lautaro

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Si inserisce in uno scenario ben più articolato. Innanzitutto, lo scudetto è solo un primo passo di un progetto ben più ambizioso, rallentato dalla crisi del club ma mai fermato del tutto: così il prossimo anno, compatibilmente con la situazione finanziaria, i nerazzurri sono pronti a ripartire più veloci. Almeno un investimento sarà, quindi, necessario, per rilanciare le ambizioni europee, visto che l’eliminazione dalla Champions brucia ancora sotto pelle. Muriel è stato identificato come la punta perfetta per aggiungersi alla Lu-La , senza rallentare il battito simbiotico della coppia".

"Per Conte il colombiano può essere un vice-Lukaku, vista la potenza sprigionata, sia un alter ego di Lautaro, per la capacità di inserimento e duetto. E in più, rispetto all’altalenante Sanchez, darebbe una scossa a gara in corso: pochi come lui sanno cambiare il destino dalla panchina. La concorrenza nell’affare non manca, visto che perfino il Barcellona ha chiesto informazioni, ma per Luis l’Italia è ormai come Barranquilla, una casa da non lasciare mai davvero: da un nerazzurro all’altro non ci sarebbe, insomma, nessun rischio di adattamento. Toccherà quindi a Inter e Atalanta avvicinarsi un po’ alla volta, nonostante nell’ultima occasione non sia andata benissimo: non è stato scordato il caso Kulusevski, nell’inverno 2019 prima in mano all’Inter e poi spedito in extremis a Torino. Il legame, anche d’affari, tra Zhang e Percassi resta comunque solido e c’è spazio e tempo per voltare pagina", aggiunge il quotidiano