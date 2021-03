Inter forte su Muriel: ecco quanto vale l’affare. Conte stravede. Marotta e Ausilio…

Il colombiano in cima alla lista dei desideri di Conte che per lui stravede. Marotta e Ausilio al lavoro per recuperare il tesoretto da investire sul giocatore

Gianni Pampinella

Fin qui è stata una stagione ottima per Luis Muriel. Se l’anno scorso aveva chiuso con 18 reti in campionato, adesso è già a quota 16 gol. Non è un caso che il colombiano sia in cima alla lista dei desideri di Conte che per lui stravede. Per il tecnico nerazzurro sarebbe il perfetto vice Lukaku, quello che in questi due anni è mancato in casa nerazzurra. Al momento Muriel ha un contratto fino al 2023 da 1,8 milioni, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per portare a Milano l'attaccante serve un assegno robusto, 25-30 milioni almeno.

"L’Inter, da parte sua, ha poi qualche pedina da piazzare per recuperare un po’ di denari. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono al lavoro, in primis, su Joao Mario, tornato a splendere nel “suo” Sporting: il club di Lisbona vuole riscattarlo, ma con uno sconto rispetto ai 10 milioni chiesti dall’Inter. Radja Nainngolan, come il portoghese in scadenza nel 2022, è poi destinato a una partenza definitiva. E anche Matias Vecino, ormai in salute, sarà messo in vetrina", sottolinea il quotidiano.

(Gazzetta dello Sport)