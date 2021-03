Ogunjimi: “Lukaku il miglior attaccante belga di tutti i tempi. Si può solo avere…”

Da quando ha messo piede a Milano, Romelu Lukaku ha conquistato i tifosi nerazzurri. Marvin Ogunjimi incorona Big Rom

"Tutti sapevano che Lukaku ce l'avrebbe fatta. In ogni caso, ero convinto, perché per me è il miglior attaccante belga di tutti i tempi. Si può solo avere rispetto per lui. Fino a due - tre anni fa, è stato criticato molto dai media belgi per il suo cattivo tocco di palla. Ma alla fine segna ovunque da cinque, sei anni a suon di quindici gol in Inghilterra, Belgio e Italia. Quindi criticare un giocatore del genere è sbagliato. Sono contento per lui che può mostrare quanto vale in campo".