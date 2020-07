Cds – Nainggolan, ora l’Inter pressa Conte: “Tanto per cominciare gli chiederà…”

In casa Inter si continua a ragionare sul mercato, nel tentativo di portare a Milano quegli uomini di esperienza che Antonio Conte chiede per diminuire il gap con la Juventus in vista della prossima stagione. Fra questi c’è anche Vidal, vecchio pallino dell’allenatore nerazzurro. Il Corriere dello Sport, però, si dimostra piuttosto scettico:

“Vidal e Dzeko. Li vuole da un anno, con il primo ci ha provato anche lo scorso gennaio ed è già tornato alla carica per la prossima stagione. Verrà finalmente accontentato? Non è così scontato. Tanto per cominciare, infatti, la società chiederà a Conte di ragionare seriamente su un ritorno alla base di Nainggolan (…). La stagione al Cagliari ha dimostrato che può ancora fare la differenza ed essere leader. E allora, se quello per Vidal si rivelasse nuovamente un percorso impervio, allora perché non ripensare al Ninja?“.

(Fonte: Corriere dello Sport)