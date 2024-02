L'ultima mossa del Napoli spiega molto bene quanto ormai sia logoro il rapporto con Piotr Zielinski: il club azzurro ha infatti deciso di escludere ufficialmente il polacco dalla lista Champions. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "Niente è per sempre e il Napoli e Zielinski sono ormai separati in casa: resterà il campionato, ciò che avanza di questa separazione netta e anche un po’ traumatica, poi ci si lancerà ognuno nel proprio destino, forse senza neppure un saluto. La sua Europa è un pallido rigurgito, il Barcellona gli è stato negato, lo guarderà dalla tribuna e, al ritorno, dalla poltrona di casa, perché al Napoli non è possibile divorziare come pure è successo altrove: la pec inviata dall’Inter - che ufficializza ciò ch’è lecito: aprire una trattativa (di fatto chiusa da tempo) - ha rappresentato l’ultimo chiavistello per sbattere il portone in faccia al fine dicitore e lasciarlo ai margini di questa Champions".