Il Corriere dello Sport è sicuro: Piotr Zielinski è stato escluso dal Napoli dalla lista per la Champions League. Scrive il quotidiano: "Tra il Napoli è Piotr Zielinski è finita e nel peggiore dei modi, come nessuno avrebbe immaginato, come non avrebbe voluto il polacco, come ha deciso De Laurentiis. Il centrocampista, otto anni con la maglia del Napoli, in scadenza a giugno prossimo, è fuori dalla lista Champions. Resta in quella del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona, avendo avvertito in mattinata il solito affaticamento muscolare".