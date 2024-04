Non ci saranno ulteriori bonus per vincere il titolo lunedì sera in casa del Milan, ma una somma da dividere per il titolo

L'Inter potrebbe vincere lo scudetto nel derby di lunedì sera: serve una vittoria per la seconda stella. Zhang spinge dalla Cina per festeggiare in casa dei rossoneri, ma non fissa alcun incentivo economico in aggiunta per la vittoria della stracittadina.

"Non un premio “speciale” per battere il Milan. Non un nuovo incentivo a vincere il derby dei derby. Nonostante tutto il mondo Inter, squadra e dirigenza compresa, sia una pentola in ebollizione con la comune volontà di toccare la stella in casa del Diavolo, non ci saranno milioni supplementari a spingere la truppa di Simone Inzaghi. Non servono certo per alimentare le motivazioni e, in ogni caso, il premio-scudetto resta quello di sempre, inserito nei contratti dei singoli giocatori. Alla fine, sommando tutti gli addendi, alla squadra sarà diviso un premio totale da tre milioni circa: non è uguale per tutti, ovviamente, come sempre in questi casi", riporta La Gazzetta dello Sport.