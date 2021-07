Dalbert-Lazaro ai saluti. Poi l’Inter cede i giovani, ma non solo: nome a sorpresa sul mercato

L'Inter cerca di fare cassa coi giocatori in uscita, ma anche un centrocampista importante potrebbe partire

"Dalbert reduce dal prestito al Rennes, è vicino al Trabzonspor con un obbligo di riscatto a 7, anche se non è escluso un rilancio del Cska Mosca. Valentino Lazaro, pure lui tornato a Milano, ha alcuni estimatori in Germania, ma il Newcastle valuta di riprenderlo, stavolta definitivamente. Anche Roberto Gagliardini non è così certo della permanenza: in caso di giusta offerta, potrebbe essere lui il sacrificato della mediana sull’altare dei conti. Il tutto, senza mai perdere di vista i tanti giovani della casa: Andrew Gravillon, andato al Reims in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni, è un esempio. E da Martin Satriano a Cesare Casadei, l’elenco a cui attingere è ancora lungo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.