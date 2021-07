Inter, c’è anche Eriksen. Entro una settimana a Milano, poi la decisione sul futuro

Dopo circa un mese dall'incidente, il talento danese tornerà in Italia e si sottoporrà ai controlli poi deciderà cosa fare

"Alla fine di questa settimana è in programma l’arrivo di Christian a Milano. La tabella di marcia questo racconta. Non c’è ancora la certezza e la spiegazione è semplice: nelle prossime ore Eriksen e il club nerazzurro faranno nuovamente il punto, se il danese dovesse chiedere qualche giorno in più di relax, l’Inter certo non si opporrebbe, del resto non è una settimana in più o in meno che fa le differenza, in questa situazione. In ogni caso, lo staff medico dei nerazzurri è da giorni in stretto contatto con i medici del Rigshospitalet, la struttura nella quale Eriksen è stato ricoverato: lo scambio di documentazione è praticamente completato.