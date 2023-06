Derby, la Nord replica alla Sud: “Durati meno di una sveltina, avevate prenotato con Pellegatti”

E non solo. Ai tifosi rossoneri che hanno ben pensato di scherzare sulla finale di Champions persa dall'Inter è stato ricordato che i nerazzurri in questa stagione li hanno battuti quattro volte. Senza dimenticare che la squadra nerazzurra non ha in memoria un passato in Serie B, cose di cui possono invece vantarsi gli altri club italiani. Insomma, a sfottò si replica con sfottò. Con la differenza che l'Inter la finale di Champions l'ha giocata. Perché per perderla una finale innanzitutto devi giocarla. Se per arrivarci poi hai eliminato proprio il Milan...