Nuovo Stadio Inter: per Rozzano proroga in arrivo fino al termine del 2024

Novità importanti sul fronte nuovo stadio per l'Inter: proroga in arrivo per Rozzano, fino al termine del 2024

Novità importanti sul fronte nuovo stadio in arrivo oggi dalle colonne di Tuttosport. Proroga in vista per Rozzano, fino al termine del 2024. "In attesa che Webuild presenti a Inter e Milan il progetto su San Siro, l’Inter viaggia spedita verso la proroga sino a fine anno sulla prelazione dei terreni di Rozzano (in scadenza il 30 di questo mese) dove ipoteticamente potrebbe sorgere il nuovo stadio.