Onana: “Con Brozovic ottimo rapporto. Milan in semifinale motivazione in più”

Prima del calcio d'inizio di Inter-Benfica, André Onana ha parlato ai microfoni di Sky: : “L’errore da non fare? Pensare tutto sia già fatto. Siamo una grande squadra, non succederà, siamo abituati e sappiamo di dover vincere tutte e due le partite. Milan? Sì è una motivazione in più, ma ci penseremo più avanti, ora conta questa partita. Dobbiamo fare il nostro lavoro come in trasferta".