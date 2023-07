Sembra chiaro che l'Inter abbia bisogno di una cessione importante per finanziare il mercato in entrata. E il nome più indiziato a lasciare Milano è quello di André Onana

Scrive il Corriere dello Sport:

"Difficile credere che per completare la rosa bastino le risorse dei contratti non rinnovati e la sistemazione degli esuberi. Più plausibile che serva una cessione importante. Che, in questo momento, sarebbe Onana, anche se il Manchester United sta tardando a presentare un’offerta ufficiale".