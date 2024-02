E' di qualche giorno fa la notizia, clamorosa, della telefonata di Cardinale a Zhang per riaprire il file dello stadio in comune

E' ormai di qualche giorno fa la notizia, clamorosa, della telefonata di Cardinale a Zhang per riaprire il file dello stadio congiunto tra Inter e Milan. Una notizia che ha spiazzato soprattutto i tifosi del Milan, convinti della volontà di Cardinale di fare un impianto in solitaria.

Ne ha parlato a Tutti Convocati Franco Ordine: “Se tu sei partito dicendo “Lo stadio in comune con l’Inter no, facciamo lo stadio da soli”, benissimo. “Andiamo a San Donato”, benissimo. “Compro il terreno”, perfetto. “Faccio approvare la variante”, perfetto. “Ieri il Consiglio Comunale ha fatto il passo successivo”, poi non è che puoi fare la telefonata a Zhang per dire “Facciamo lo stadio insieme”. Allora a che gioco stai giocando? Questa è una roba che io trovo inspiegabile e incoerente con tutto quello che era stato fatto. C’è imbarazzo a spiegarla”.