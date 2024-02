Palmeri: “Sommer-Nzola? Si spiega solo con voglia di dimostrarsi pronti a fischiare contro l’Inter”

Tancredi Palmeri si esprime così sul rigore concesso ai viola, poi sbagliato da Nico Gonzales: "La situazione è più semplice di quanto sembri: l’interpretazione e l’azione del Var Marini in Fiorentina-Inter sono così campate in aria che, escludendo malafede, si spiegano solo con zelo di mostrarsi pronto a fischiare contro l’Inter visto il clima creatosi. Tutte le spiegazioni venute dopo per giustificare con giostre dialettiche la cosa nonché il non rigore su Milik, sono tutte generate dal dare parvenza di logica all’illogicità. E siccome è una slavina, adesso si va appresso alla cazzata. Perché terza via non c’è. Infine: in verità in Fiorentina-Inter c’era Avar Doveri, che è di livello mondiale. Ma nel clima creatosi “fischi in favore dell’Inter = sei parziale a favore dell’Inter” a chi da assistente mai verrebbe in mente di contraddire, a rischio di essere accusato così violentemente?"