Le Parisien – Psg, per Verratti contratto a presenze. Così anche per Skriniar

In Francia scrivono di condizioni particolari per il centrocampista italiano che avrebbe inaugurato le nuove politiche del club parigino

Al centrocampista italiano ha fatto firmare un contratto con una clausola sulle presenze. Le Parisien scrive che lo stipendio del calciatore "dipenderebbe dal numero di partite giocate durante la stagione". Il calciatore, che è un punto di riferimento per il club francese, ha spesso avuto degli infortuni oltre alle squalifiche che lo hanno tenuto lontano dal campo, non è per questo stato regolare nel corso delle stagioni. Per questo nel suo contratto c'è una clausola che permette di tenere conto delle eventuali assenze del giocatore. Più gare gioca e più viene pagato. Una situazione contrattuale sorprendente ma che sarebbe stata introdotta agli inizi di dicembre, quando proprio Marco ha rinnovato il contratto con la società francese fino al 2026.