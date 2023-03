FCIN1908 / Skriniar ha forzato, ora c’è un rischio legato ai tempi. E le reazioni social…

Simone Inzaghi sta lavorando per sciogliere alcuni dubbi in vista di Inter-Fiorentina . Intanto, per quanto concerne l'infermeria, c'è grande attesa per gli esami ai quali si sottoporrà domani Hakan Calhanoglu . Gosens e Bastoni lavorano con il gruppo da ieri e pur non essendo ancora al massimo della forma, puntano a rientrare il prima possibile. Lavoro ancora personalizzato - ma sul campo - per Dzeko e Dimarco . Ma il punto interrogativo al momento più grande per Simone Inzaghi si chiama Milan Skriniar .

Come raccolto da FCINTER1908, il disturbo che sta tenendo Milan Skriniar fermo ai box è fastidioso e non garantisce tempi certi di rientro in campo. Potrebbe risolversi in una settimana o sfociare in tempistiche più lunghe. Il difensore paga anche il fatto di essersi messo a disposizione per il match di Champions League contro il Porto, rischiando in un momento in cui la sua condizione non era ottimale. Il difensore slovacco, in quell'occasione, si è senz'altro sforzato più del dovuto e lo ha fatto per dare una mano in una gara delicata e fondamentale. Milan è dispiaciuto per come una parte della tifoseria ha reagito sui social alla notizia del consulto in Francia. Per questo motivo il giocatore dell'Inter ha fatto chiarezza parlando direttamente ai tifosi. All'opinione dei tifosi nerazzurri Milan Skriniar tiene ancora molto. E non riuscire a dimostrarlo è un peso non da poco.