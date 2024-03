Presente al 'TransferRoom' in corso oggi e domani a Roma, Federico Pastorello si è soffermato anche sul futuro di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. "De Vrij ha rinnovato quest'anno, ha un contratto lungo e il programma è quello di rimanere. Anche Acerbi ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025 e non escludo si possa un domani parlare di rinnovo. Si trova benissimo a Milano, con mister Inzaghi e con tutto il gruppo. Per entrambi prevedo un futuro all'Inter".

Credi che Acerbi, al netto di quanto accaduto nelle ultime ore, sarà protagonista all'Europeo?

"Sì, è un punto di riferimento per il mister e per la Nazionale. Il suo contributo sarà felice di darlo, la sua esperienza e il suo carattere sono un valore aggiunto per qualsiasi gruppo e quindi anche per l'Italia".