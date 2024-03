Roma, 18 mar. (LaPresse) - “Credo che abbia risposto Juan Jesus a fine partita che non si è trattato di un insulto o di un'offesa razzista perché è stata riportata male, lui quella frase non l'ha detta. Credo a quanto mi ha detto Francesco, che è un ragazzo di grande moralità. Si sono chiariti tra di loro, i due giocatori, anche se sono quelle cose che bisogna controllare al giorno d'oggi e punite, se si ravvisano però i termini per farlo".