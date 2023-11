Pavard a vedere il Milan? Benji è interista: ci tiene a ribadirlo e commenta così

Hanno fatto il giro del web le immagini di Benjamin Pavard, difensore dell'Inter infortunato e non partito per Salisburgo, ieri sera a San Siro a vedere Milan-Psg. L'ex Bayern ha colto l'occasione per osservare da vicino e incontrare tanti compagni di nazionale presenti nelle due squadre. E per fugare ogni singolo dubbio, come se ce ne fosse bisogno, Benji l'interista ha commentato su Instagram il video che lo ritrae nella pancia del Meazza con un chiarissimo: "Forza Inter comunque".