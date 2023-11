Inter, prime indiscrezioni sulla terza maglia 24/25: c’è una novità

Trapelano già le prime indiscrezioni in merito alla terza maglia dell'Inter per la prossima stagione: ecco alcuni dettagli

Trapelano già le prime indiscrezioni in merito alla terza maglia dell'Inter per la prossima stagione. FootyHeadlines, noto portale che si occupa dell'argomento, ha ripreso la notizia dal canale Gol De Sergio. La divisa avrà l'oro come colore principale, con il blu e il nero a fare da contorno. Ma la particolarità di questa maglia è il simbolo della Nike: pare infatti che sarà rovesciato, un nuovo design da parte del brand sportivo.