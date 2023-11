Inter, Pavard potrebbe tornare a disposizione a Natale. Un bel problema per Inzaghi

L'Inter tira un sospiro di sollievo, vista la dinamica dell'infortunio che lasciava presagire qualcosa di ben peggiore. Ma ora, arrivato il responso degli esami, Simone Inzaghi deve affrontare il problema di come sostituire al meglio Benjamin Pavard per i prossimi due mesi circa.

"Inzaghi che ieri ha tirato un bel sospirone di sollievo perché la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Benjamin Pavard all’Humanitas ha escluso problemi ai legamenti come “effetto” collaterale all’infortunio di Bergamo. Il francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo, il che vorrà dire che per rivederlo in campo si dovranno attendere 7/8 settimane, quindi Natale. Un problema per le rotazioni a destra".