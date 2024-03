In un'intervista alla Federazione francese, Benjamin Pavard ha parlato dei primi giorni del raduno dei Blues a Clairefontaine e dei prossimi due avversari della squadra francese: Germania e poi Cile. "È sempre un piacere tornare in Nazionale perché qui c'è davvero un'ottima atmosfera e quindi è un piacere sapere che dovremo giocare due partite amichevoli ma che sono importanti per prepararci agli Europei. Mi sono trovato bene fin dal primo giorno, come calciatore è un sogno che ho da bambino quello di indossare la maglia della Francia. È grazie al lavoro che sono qui, ricordo sempre da dove sono partito e quesot non lo dimenticherò mai".