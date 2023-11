Sky – Pavard, ancora tutore e poi riabilitazione: quando può tornare a disposizione

Il difensore, come scritto dai nerazzurri in una nota, "dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo". Secondo Sky Sport, lo stop, dunque, sarà di circa due mesi. Pavard, quindi, potrebbe tornare in campo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Tra le tante partite che salterà il francese, ci sono anche i big match di campionato contro Juventus e Napoli.