GdS – Inter, ecco la speranza per il rientro di Bastoni. E i tempi per Pavard

Quando tornano a disposizione gli infortunati di casa Inter . La Gazzetta dello Sport dopo gli esami a cui si è sottoposto oggi Alessandro Bastoni fa il punto sulle condizioni degli indisponibili nerazzurri: “La speranza è che Bastoni possa recuperare in tempo per l’impegno di campionato contro il Napoli del 3 dicembre. Nel frattempo, Inzaghi dovrà anche fare a meno di Pavard, il cui rientro è previsto per fine dicembre. In forte dubbio anche la presenza di Cuadrado, che sarà della partita solo in caso di rientro definitivo in gruppo nei prossimi giorni (finora si è allenato a parte).

Di sicuro, Bastoni sarà nuovamente abile e arruolabile per la sfida casalinga contro l’Udinese del prossimo 9 dicembre, ma Inzaghi e il suo staff medico 8compreso il giocatore) faranno di tutto perchè ciò avvenga la settimana prima contro la squadra di Mazzarri. Dai risultati evidenziati oggi, c’è ottimismo in tal senso, anche se la situazione verrà valutata meglio nei prossimi giorni. La qualificazione già raggiunta in Champions con due turni di anticipo consente a Inzaghi di dormire sonni relativamente tranquilli, forte anche di un pacchetto difensivo finora dimostratosi all’altezza in tutti i suoi elementi. Ma rinunciare una pedina fondamentale come Bastoni non è mai piacevole e si farà il possibile per ridurre il periodo di sosta ai box”, si legge.