Pedullà: “Inter, Thuram a zero ottimo colpo, eccome. Milan? Ecco la verità”

L’Inter ha fatto in poche ore quanto il Milan non ha fatto in diverse settimane, non è una critica ma una constatazione. E adesso non si può dire che, siccome non l’ho preso io piuttosto è andato da lui, stiamo parlando di un attaccante non all’altezza. Thuram a parametro zero è un ottimo colpo eccome se lo è. L’Inter ha aggiunto uno specialista senza spendere per il cartellino, in un reparto abbastanza sguarnito per l’addio a Dzeko e considerati i punti di domanda - per un motivo o per un altro - relativi a Lukaku con contorno di Correa", si legge.