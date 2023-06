Lautaro, Thuram (e Lukaku): l’Inter sogna un attacco da 500 per puntare alla seconda stella

"Lautaro Martinez non si muove, Marcus Thuram firma, Romelu Lukaku fugge da Londra. In casa Inter si sogna e d'altronde qualche settimana fa a Istanbul per poco non si avverava quello più incredibile di tutti. Sognano i tifosi, ma forse lo fanno anche i dirigenti e lo stesso Simone Inzaghi, che per come stanno ora le cose potrebbe cominciare la prossima stagione con tre attaccanti di primissimo livello: insieme in carriera hanno già segnato 574 gol tra club e nazionali nonostante il più maturo dei tre - il belga - abbia da poco spento 30 candeline sulla torta di compleanno (...)".