Giorni complicati in casa Inter in attesa di capire cosa succederà con il finanziamento di Oaktree. Sembrava tutto fatto con il fondo americano Pimco che avrebbe finanziato Zhang per estinguere il debito precedente. Ma negli ultimi giorni ci sono stati alcuni problemi.

"Il nodo da sciogliere è legato alle modalità di pagamento proposte da Pimco (Pacific Investment Management Company) per liquidare Oaktree Capital Managment, a cui Grand Tower Sarl, holding con sede in Lussemburgo che detiene il controllo del club, dovrà versare 385 milioni entro martedì. Nel caso in cui l’operazione non vada in porto, Oaktree potrà escutere il pegno, diventando azionista di maggioranza dell’Inter. Zhang - in base agli accordi firmati il 20 maggio 2021 non perderebbe comunque la società a zero, perché questa dovrà essere valutata al valore equo di mercato", scrive Tuttosport.