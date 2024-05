Il presidente dell'Inter non sembra affatto preoccupato per il futuro del club, anzi si sta preparando per la festa al Castello Sforzesco

In attesa di capire come si concluderà la vicenda con Oaktree e se Zhang riuscirà a liquidare il fondo ricevendo quanto concordato da Pimco, il presidente dell'Inter si dimostra sereno.

"Il mondo Inter è dunque in attesa, proprio nelle ore in cui si appresta a festeggiare lo scudetto della stella con la consegna del trofeo. In tutto questo, va sottolineata la serenità che Zhang trasmette anche in queste ore ai dirigenti in viale della Liberazione. Piccolo retroscena: il presidente sta lavorando al discorso che vuole pronunciare alla festa del Castello Sforzesco, in programma - curiosamente - proprio il 20 maggio", riporta La Gazzetta dello Sport.