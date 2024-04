"In ambienti finanziari, perciò, si ritiene che il prestito di Pimco possa fungere da ponte in vista dell’ingresso nel capitale dell’Inter di un nuovo investitore, di maggioranza o minoranza, che affianchi Zhang e irrobustisca la struttura patrimoniale del club. Negli ultimi anni, del resto, diversi fondi mediorientali hanno manifestato interesse per la società e, da ultimo, un membro della famiglia reale saudita si è fatto avanti con Zhang e con le banche d’affari sue consulenti, Goldman Sachs e Raine".

"L’intervento di Pimco darebbe tempo per verificare le credenziali finanziarie e la genuinità delle intenzioni del pretendente di Riad che dovrebbe quantomeno avvicinarsi al prezzo immaginato dalla famiglia cinese. Sebbene l’obiettivo principale resti mantenere la proprietà, infatti, il gruppo Suning sarebbe disposto a valutare per l’Inter proposte dagli 1,2 miliardi in su. La somma permetterebbe al colosso di Nanchino di rimborsare i debiti dell’Inter e della sua controllante lussemburghese Great Horizon, garantendogli al contempo un’uscita con profitto", aggiunge Gazzetta.

