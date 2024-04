"Tra oggi e domani sentirà direttamente Inzaghi per caricarlo, come quotidianamente fa con tutto il corpo dirigenziale del club. Steven è tifoso, oltre che presidente dell’Inter. E alla Gazzetta in queste ore ha voluto raccontare anche il suo stato d’animo prima della partita con il Milan: "Siamo pronti a scrivere la storia, siamo molto vicini a farlo. Il mio cuore è con l’Inter, con il mio allenatore, con i miei ragazzi e con i nostri tifosi". Non sarà fisicamente a San Siro, ma virtualmente sì. Non c’è partita al termine della quale non scambi le sue impressioni con i dirigenti. È pronto ad esultare, ha già fatto arrivare il messaggio di incoraggiamento a Lautaro e compagni. La seconda stella era un suo chiodo fisso di Steven: raccontano che ne parlò la notte di Istanbul, mentre smaltiva la delusione per il ko. Aveva voglia di un pezzo di storia. S come storia", aggiunge il quotidiano.