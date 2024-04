Il Corriere dello Sport va leggermente controcorrente rispetto alle notizie fuoriuscite nelle ultime ore: secondo il quotidiano romano, al momento non è così certo il rifinanziamento da parte di Steven Zhang tramite il fondo Pimco . Si legge infatti: "Quando manca un mese esatto alla scadenza del prestito stando a fonti interne, Oaktree non ha ancora ricevuto segnali concreti sulla possibilità che il presidente nerazzurro riesca effettivamente a restituire il denaro ottenuto 3 anni fa (275 milioni) più gli interessi (altri 100).

Anzi, negli uffici di Londra, vale a dire dove viene gestito il “file Inter”, viene ritenuto sempre più probabile che il 20 maggio, data limite, scatterà l’escussione della maggioranza del club, ovvero il pegno lasciato da Suning. E, in aggiunta, c’è pure la preoccupazione di ritrovarsi “in pancia” un asset non previsto da gestire, visto che i tentativi fatti dalla stessa Oaktree di individuare un compratore adeguato, finora, non avrebbero avuto successo. Insomma, non scompaiono gli interrogativi attorno al futuro della società di Viale Liberazione".