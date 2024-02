Le parole dell'agente: "Marcus e Khéphren ci hanno messo il lavoro e il talento. Ma mentalmente hanno avuto una marcia in più"

Intervenuta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Rafaela Pimenta, agente FIFA, ha parlato così di Marcus e Khephren Thuram: "I fratelli Thuram sono stati educati in modo da diventare calciatori, dal padre Lilian. Se parli con lui, ti risponde: ‘Volevano fare i calciatori? Bene, vanno al campo e giocano, se lo meritano sul campo come gli altri’. Così come successo con Haaland. Io seguo Khéphren. Lilian conosceva quale percorso dovevano affrontare i suoi figli.