" S ommer in porta, Bisseck, Acerbi e De Vrij in difesa; Darmian, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo; Taremi e Thuram in attacco . È un’Inter che Simone Inzaghi potrebbe tranquillamente schierare in Champions nella stagione che verrà, zeppa di big, nazionali e con tanta esperienza nell’affrontare partite di alto livello, un’Inter costata appena 25 milioni". Così Tuttosport sul capolavoro realizzato da Marotta e Ausilio, capaci di costruire un'Inter competitiva con pochissimi soldi a disposizione. Spiega il quotidiano: "Il discorso va fatto sul costo dei cartellini, al netto delle commissioni - decisive per attrarre gli svincolati -, ovviamente.

Ma, allo stesso modo, va ricordato - tanto per fare un esempio - come è vero che il procuratore di Thuram ha incassato 8 milioni per portarlo all’Inter, è altrettanto vero che l’Inter ha oggi in mano un cartellino che, se il francese continuerà a rendere così, può valere dieci volte tanto. Nell’Inter dei low cost compaiono sei acquisti a parametro zero (De Vrij, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Taremi e Thuram) e sei giocatori pagati una manciata di milioni. Da Bisseck, pescato da Ausilio e Baccin all’Aarhus, costato 7 milioni, fino a Sommer per cui sono stati sborsati 6 milioni. In mezzo Darmian (2.5), Acerbi (3.5) e Dimarco, ricomprato dal Sion per 5 milioni, a cui però era stato venduto con una valutazione di 4...".