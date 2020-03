L’avvocato di Cintio: “Playoff scudetto? L’idea migliore e si può fare, ecco come. Le altre ipotesi…”

Cesare Di Cintio, avvocato di diritto sportivo, si è espresso così in merito alla possibilità che la Serie A venga decisa da playoff a 4 squadre tra Juventus, Lazio, Inter e Atalanta.

“L’idea dei playoff per decidere la squadra vincente in Serie A nel caso in cui non fosse terminare il campionato? Mi affascina. È una buona prospettiva anche per il futuro, un modo per rendere più avvincente la competizione, con una finale che diventerebbe un vero spettacolo. Questo porterebbe benefici anche in termini di introiti televisivi per il campionato.

È chiaro. Serve una norma ad hoc, che deve essere varata dal Consiglio Federale con maggioranza dei 3/4 secondo quanto stabilito dall’art. 27 lett.d) dello statuto Figc. Ma tra le tre soluzioni in caso di interruzione del campionato è quella che maggiormente rispetterebbe i valori agonistici del confronto sportivo.

Decidere infatti di assegnare lo scudetto, o qualsiasi posizionamento in classifica, all’ultima giornata disputata si presterebbe a molti contenziosi perché annullerebbe ogni possibilità di gareggiare a squadre che avrebbero ancora teoricamente chance sportive sia in ottica di vittoria finale sia in quelle di salvezza che di qualificazione europea”.