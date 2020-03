Caos Serie A: 3 ipotesi per il 23 marzo. I giocatori non vogliono allenarsi. Coppe a rischio

Il Consiglio Federale previsto per oggi è durato poco meno di due ore. Ratificata la sospensione decisa dal Governo, permangono forti dubbi sul futuro a breve termine, quello successivo all’eventuale ripresa delle partite. Ed è stato convocato un nuovo Consiglio per il 23 marzo.

In sostanza, spiega la Gazzetta dello Sport, oggi si è aperto un tavolo, aperto alle varie Leghe, per ragionare su cosa fare dal 4 aprile in poi. Al momento le due date ipotizzate per il recupero delle partite che salteranno sono quella del 20 maggio e quella del 31 maggio, che prevederebbe uno slittamento della fine della A.

Le ipotesi sul finale della stagione

Ci sono tre ipotesi sul tavolo.

La prima: assegnazione del titolo tramite playoff, qualora lo stop dovesse prolungarsi. “E’ un’ipotesi”, ha detto il presidente della Lega Pro Ghirelli.

La seconda: cristallizzazione della classifica e assegnazione del titolo in base alla classifica attuale.

Ultima via, la più estrema: non assegnazione dello scudetto.

Il resoconto della Gazzetta dello Sport

Nel corso del Consiglio federale, al proposito, c’è stata anche una telefonata tra Gravina e il numero uno Uefa Ceferin. Al momento nulla cambia per Siviglia-Roma e Inter-Getafe, ma è chiaro che il blocco aereo deciso dal governo spagnolo in direzione Italia lascia aperta la porta a più di un dubbio.