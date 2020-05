In Argentina è polemica per alcune dichiarazioni di Agüero su Lautaro. Il Kun si difende: “Vogliono…”

Sergio Agüero è senza dubbio diventato uno dei grandi protagonisti in questo periodo di quarantena. L’attaccante del Manchester City è spesso protagonista di alcune dirette, in particolare suTwitch, in cui risponde anche alle domande dei fan. In una recente diretta, il Kun ha parlato di Lautaro Martinez sfidando scherzosamente l’attaccante nerazzurro: “Avrei preferito Lautaro in attacco, ma va bene…“, ha scritto un fan mentre Agüero stava per schierare la sua formazione a Fifa 20. “Chi? Sei un tifoso del Racing? Bene, prima dovrà fare 50 gol in nazionale, vediamo se ci riesce“, ha risposto scherzosamente.

Dopo le dichiarazioni dell’attaccante in Argentina è scoppiata una piccola polemica che Agüero ha prontamente cercato di spegnere: “La cosa peggiore è che tagliano il video. Quando dico che se si impegna a farlo, può raggiungere 50 goal o può farne di più, è perché è un buon attaccante e mi piace“, ha chiarito. “Vogliono creare una polemica? Non faranno nulla, perché Lautaro sa chi sono e fino a poco tempo fa ho parlato con lui“.

(TycSports)